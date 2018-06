Niet langs hoogteregelaar of tractorsluis? Dan maar door bosje 16 juni 2018

02u31 0 Lokeren In de Spieveldstraat is een tractorsluis geplaatst om op die manier het vrachtverkeer uit de woonwijken te weren. Al schrikt dat hardnekkige chauffeurs voorlopig niet af. De politie zal daarom extra controleren.

De industriezone inrijden moet langs de N47, maar daar houden niet alle bestuurders zich aan. Daarom werden in de Spieveldstraat al enkele aanpassingen doorgevoerd. Langs de kant van de Bokslaarstraat kunnen enkel nog fietsers door, komende van Everslaar werd eerder al een hoogteregelaar geplaatst.





Maar dat schrikt chauffeurs niet af. Als ze niet onder de hoogteregelaar kunnen, dan rijden ze gewoon naast de rijweg, over het gras om toch maar niet rond te moeten rijden. "Eerder lieten we er al betonblokken plaatsen, maar die werden gewoon aan de kant geschoven zodat onze technische dienst ze telkens opnieuw moesten goed zetten. Daarom plaatsten we eerder deze week een tractorsluis naast de weg", zegt schepen van Wegen, Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).





Toch blijven vrachtwagen- en bestelwagenchauffeurs zelf alternatieve routes uitvinden, zoals door het bosje. "De politie zal er meer patrouilleren en overtreders worden bestraft. Meer ingrepen in de weginfrastructuur zijn niet mogelijk. We moeten ook al extra borden plaatsen langs de N47 die de ingang van het industriepark aangeven. Aan enkele gps-providers vroegen we om de route aan te passen." (KDBB)