Neven voor politierechtbank na mogelijke straatrace Koen Baten

04 september 2018

13u40 1

Kiani H. en Timothy C., twee neven afkomstig uit Lokeren stonden deze ochtend terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat ze betrapt werden tijdens een vermoedelijke straatrace. De feiten speelden zich af op 23 juli 2017. De eerste beklaagde had net een nieuwe BMW aangekocht en was een ritje aan het doen toen hij zijn neef voor zich zag rijden. Hij ging er dicht tegenaan rijden om hem te begroeten. In een eenrichtingsstraat bleven beide personen achter elkaar rijden maar haalden ze hoge snelheden, meer dan de 50 kilometer per uur die is toegestaan. De politie van Lokeren kon hen onderscheppen. Beide heren ontkennen echter dat ze aan het racen waren. "We reden misschien te snel, maar het ging zeker niet om een straatrace", aldus H. Hierop besloot politierechter D'hondt de verbalisanten op te roepen om hun kant van het verhaal te vertellen. De zaak zal verdergezet worden op 25 september.