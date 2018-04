Neos viert 25-jarig bestaan 25 april 2018

De Lokerse afdeling van het Netwerk van Ondernemende Senioren verzamelde onlangs in het kasteel van Zaffelare om het 25-jarig bestaan van de vereniging te vieren. "Momenteel heeft Neos Lokeren 136 leden. Maandelijks is er een activiteit gepland en de leden kunnen ook deelnemen aan provinciale of nationale activiteiten. Met het achtkoppig bestuur vergaderen we maandelijks zodat alles vlekkeloos kan verlopen", zegt voorzitter Willy Van de Steene.





(YDS)