Neo Minor stelt EP voor in jeugdhuis Okapi Yannick De Spiegeleir

28 februari 2019

18u57 0 Lokeren In jeugdhuis Okapi kan je morgen vrijdag de voorstelling bijwonen van de eerste EP van de Lokerse band Neo Minor. Het programma start om 20 uur. Het eerste optreden om 21 uur.

Niet enkel Neo Minor zal die avond op het podium staan. Het voorprogramma wordt verzorgd door de veelbelovende Jane Roberts. Later duiken de bezoekers al dansend de nacht in met een dj-set van Radio Rommelmarkt.

Naar aanleiding van de voorstelling van hun eerste EP stelden we enkele vragen aan Ewout Picavet, bassist van Neo Minor.

Was dit het juiste moment om jullie eerste EP op de wereld los te laten?

“We voelden na 3,5 jaar schrijven en 2 jaar optreden dat het moment was gekomen om naar de studio te trekken. De rode draad die in de sound was ontstaan, na een meer experimentele schrijffase in het begin, zorgde ervoor dat we nummers hadden gemaakt waarmee we fier naar buiten konden komen. Na een knaller op de Fonnefeesten en de steeds terugkerende vraag waar de muziek te vinden was, was het tijd om de optredens even aan de kant te schuiven en in de studio te duiken.”

Hoe is de EP tot stand gekomen?

“Met behulp van onze fans haalden we een enorm bedrag op, waardoor we enkele dagen in de studio van MotorMusic (Stef Lenaerts mix en Laurens Grossen master) konden vertoeven. Speciale dank ook aan Wouter Berlaen en Ward Snauwaert, bij wie we een preproductie mochten doen na het winnen van een wedstrijd in Gent.”

Waarom kiezen jullie voor de Okapi om de EP voor te stellen?

“Zij gaven ons de eerste speelgelegenheid die Neo Minor ooit kreeg en daarvoor zijn we ze zeer dankbaar. Na passages op de Fonnefeesten, Veldrock en in De Casino keren we terug voor een uitverkochte thuismatch als apotheose van dit maandenlange avontuur.”

Tickets kosten 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa.