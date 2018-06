Natuurpunt ringt jonge ooievaars 05 juni 2018

02u45 0

In de Daknamse Meersen heeft Natuurpunt twee jonge ooievaarsjongen geringd. De jaarlijkse traditie vond intussen al voor de achttiende keer plaats. Jammer genoeg overleefden wel slechts twee van de vier oorspronkelijke ooievaars van het nest de broedpoging. De ringactiviteit vond plaats onder assistentie van een professionele 'treeworker' die de dieren uit de nestpaal naar de begane grond haalde. Daar werd het spektakel gevolgd door een pak jonge gezinnen met kinderen. "Wanneer deze jongen ook effectief uitvliegen, zullen er 50 Daknamse ooievaars de vleugels genomen hebben", zegt Paul Durinck van Natuurpunt. Ook in de Buylaers in Lokeren ziet het er naar uit dat er terug een geslaagd broedsel in wording is. (YDS)