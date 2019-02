Nacht van de Wase Horeca beleeft recordeditie Yannick De Spiegeleir

04 februari 2019

22u04 0 Lokeren In de Koller Feestzaal van het Daknamstadion kende de vijfde editie van de Nacht van de Wase Horeca maandagavond een recordopkomst met 250 aanwezige horecaondernemers.

Na drie edities in Sint-Niklaas en één in Beveren koos het bestuur van Horeca Waasland deze keer voor Lokeren als uitvalsbasis. “We hebben het concept dit jaar wat aangepast. Het optreden van een stand-upcomedian werd vervangen door live-optredens en een dj-set", zegt Luc Staessens, voorzitter van Horeca Waasland. “Heel wat collega’s komen hier vanavond om te genieten en om te netwerken. Op deze manier kunnen ze ook vlot met elkaar babbelen", aldus Staessens.

Een vijftal restauranthouders uit de regio zorgden voor de nodige hapjes net als de Lokerse bakkers- en beenhouwersbond. De organisatoren sloegen de handen in elkaar met de stad Lokeren om het evenement in goede banen te leiden. Naast lekkere hapjes en drankjes kwam ook de nieuwe CEO van Horeca Vlaanderen speechen voor het aanwezige publiek. Mathias De Caluwé heeft Lokerse roots en zijn oom heeft enkele zaken in de Durmestad.