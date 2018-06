N70 krijgt nieuw veiliger jasje 12 juni 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeentes Lochristi en Lokeren slaan de handen in elkaar om de N70 heraan te leggen. Het doel: De veiligheid en leefbaarheid verhogen. De herinrichting omvat het twee kilometer lange stuk vanaf de Zavel (Lochristi) tot een stuk voor de Doorgangstraat (Lokeren). Er komen comfortabele fiets- en voetpaden, een nieuw wegdek in asfalt en een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de dorpskern van Zeveneken krijgt een nieuw verkeersplein met parkeerplaatsen en de nodige aandacht voor groen. "Met deze totale facelift en heraanleg van het stuk N70 wil de Vlaamse Overheid investeren in de verkeersveiligheid van de weggebruikers en ook de leefbaarheid verhogen", aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts.





De handelaars in Zeveneken zijn nog altijd niet overtuigd. Zo zegt ook Davy Mathys, die 'Frituur Mathys' uitbaat in het centrum van Zeveneken. "Ik ben bang voor wat komen zal", zegt Davy. "Wij hebben juist naast onze zaak een pand gekocht en willen een nieuwe zaak openen, zal er nog plek zijn voor een terras?", vraagt hij zich af. Ook bij 'Apotheek Bondroit' klinken zorgen. "In het centrum verdwijnt er toch aan groot stuk parking, ik vraag me af wat de impact daarvan zal zijn", klinkt het. Wat de impact is voor de handelaars is toekomstmuziek, de aanbesteding en voorbereidende werken gebeuren nog dit jaar. De heraanleg staat gepland voor het voorjaar van 2019. (DJG)