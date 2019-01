N-VA Lokeren strikt Theo Francken voor lezing





Yannick De Spiegeleir

02 januari 2019

10u52 0 Lokeren Op donderdagavond 17 januari geeft Theo Francken om 20 uur in het sportcentrum ‘De Dam’ in Lokeren een lezing over de huidige politieke situatie en de gevolgen van het Marrakeshpact.

“Hij analyseert en fileert de uitdagingen op het gebied van asiel en migratie”, klinkt het bij de lokale N-VA-afdeling. Na Jan Jambon in oktober 2017 slaagt N-VA Lokeren er weer in een regeringstopper naar Lokeren te krijgen. “N-VA Lokeren bewijst daarmee opnieuw dat de afdeling er staat als een huis”, stelt ondervoorzitter Manu Diericx. Het is de enige lezing van Francken in het Waasland voor de verkiezingen van 2019. “De inschrijvingen ook van buiten Lokeren lopen vlot binnen, dus Lokeraars schrijven beter vandaag nog in”, zegt organisator Monique De Witte.