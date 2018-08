N-VA hekelt onderhoud sportsite Heirbrug 28 augustus 2018

Oppositiepartij N-VA vindt dat de stad haar beloftes voor een nieuwe sportinfrastructuur op de Heilig Geestmolenstraat in de Heirbrugwijk niet nakomt. "De hockeyclub kan straks rekenen op een nieuw kunststofterrein met beregening, maar de rugby en voetbal blijven op hun honger zitten, want hun terrein ligt vol stenen en afval en moet opnieuw worden afgegraven", zegt Bart Staes, bestuurslid bij N-VA én van de rugbyclub. "De rugbyclub moet nu noodgedwongen uitwijken naar andere velden."





De stad is het niet eens met de kritiek. "We zijn al in februari gestart met de aanleg van een nieuw sportveld, maar door de uitzonderlijke droogte deze zomer is het veld, ondanks besproeiing, niet in optimale staat. De grasmat is niet voldoende sterk en aangedikt", zegt schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open Vld). "De stad neemt zelf maatregelen om het veld intussen proper te maken. Tegen november zal het speelklaar zijn. Intussen kan de rugbyclub op dezelfde sportsite trainen op een ander terrein en de geplande wedstrijden afwerken op de Nachtegaallaan zoals vorig seizoen." (YDS)