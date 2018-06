Mysterieuze mannen delen pizza's uit 14 juni 2018

02u30 0

Twee mysterieuze mannen met een Italiaans accent deelden gisteren pizza's uit tijdens de wekelijkse markt. Het leken wel superhelden met hun witte capes, witte broeken, witte gummi laarzen en uiteraard witte 'Marcellekes'. Het Venetiaanse masker maakte het beeld af. Eerst per fiets, daarna te voet trokken ze tussen de kraampjes terwijl ze "Pizza per tutti" riepen. Een logo of herkenningsteken was er niet te zien. Eerder was er ook al het mysterie van de Mariabeeldjes die overal opdoken. Dat bleek toen een stunt te zijn als promotie voor Bar Bargijn. Of dat er deze keer ook mee te maken heeft, blijft voorlopig een groot vraagteken. (KDBB)