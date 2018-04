Multicultureel Lentefeest luidt bouw moskee in 23 april 2018

In de Sterrestraat vond afgelopen weekend het eerste multiculturele lentefeest plaats van de Turkse moskee- en vrouwenvereniging. De Turkse gemeenschap uit Lokeren wil eind dit jaar starten met de bouw van een nieuw gebedshuis op de locatie ter hoogte van het spoorwegviaduct. Enkele duizenden bezoekers vonden de weg naar het feest dat de moslims, buurtbewoners en bij uitbreiding alle Lokeraars wilde laten kennismaken met de bouwplannen. "We zijn heel tevreden over de opkomst. Buiten één klacht over geluidsoverlast verliep alles vlekkeloos. De politie is ter plaatste geweest, maar heeft vastgesteld dat het geluidsniveau de wettelijke grens niet overschreed", zegt moskeevoorzitter Adem Mergen. Ook Volkan Ates en Oguz Poyraz blikken tevreden terug op het evenement. "In de toekomstige moskee zal ook een instuifruimte voor jongeren ondergebracht worden met een aanbod om hangjongeren van de straat te houden. Dit evenement zal bovendien herhaald worden zodat iedereen met vragen over de bouwplannen bij onze gemeenschap terecht kan." (YDS)