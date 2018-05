Motor in beslag genomen 23 mei 2018

02u35 0

Een Lokerse politiepatrouille controleerde maandag in de Heirbrugstraat de 54-jarige bestuurder van een motorfiets. De motor bleek niet ingeschreven, noch verzekerd en de bestuurder had ook geen geldig rijbewijs. Het voertuig werd in beslag genomen en de bestuurder mocht te voet verder. (PKM)