Moskeevereniging verkoopt voormalig belastingskantoor Yannick De Spiegeleir

08 november 2018

15u01 0 Lokeren De Turkse moskeevereniging wil het voormalig belastingkantoor tussen het Vrijheidsplein en de Dam van de hand doen. De minimuminstelprijs tijdens de openbare verkoop op vrijdag 30 november is 950.000 euro.

Oorspronkelijk had de Turkse gemeenschap in Lokeren de bedoeling om een moskee in te richten in het voormalige belastingkantoor, maar uiteindelijk liet het die plannen varen na een negatief advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar na protest van het Vlaams Belang en buurtbewoners omwille van het gebrek aan parkeergelegenheid.

De moskeevereniging liet haar oog vallen op een terrein in de Sterrestraat waarvoor de bouwplannen intussen zijn goedgekeurd. De Turkse gemeenschap zet het voormalig belastingkantoor nu in de etalage. Een potentiële koper moet wel rekening houden met grondige renovatiewerken.

De openbare verkoop vindt plaats op vrijdag 30 november om 16.30 uur in Grand Café Den Abazjoer.

Meer informatie vinden geïnteresseerden via deze link.