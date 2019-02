Moskeegidsen ontvangen diploma Yannick De Spiegeleir

23 februari 2019

19u44 0 Lokeren In de schepenzaal van het Lokers stadhuis hebben vier nieuwe moskeegidsen hun diploma gekregen. In totaal zijn er in de Durmestad nu twaalf gidsen actief.

Lokeren telt twee moskeeën, de Turkse moskeevereniging in de Koophandelstraat en de Marokkaanse moskeevereniging in de Hoedhaarstraat, die zich sinds vorig jaar in een gloednieuw gebouw bevindt. De binnenkant en de werking van deze moskeeën is voor vele Lokeraars nog ongekend. Hoe ziet de moskee er van binnen uit? Hoe verloopt het gebed? Wie bezoekt de moskee? Het moskeebezoek biedt een unieke kans om eens binnen te kijken in een Lokerse moskee. Geëngageerde moskeegidsen laten groepen, scholen en verenigingen op een boeiende manier kennismaken met het gebouw en de werking van de moskee alsook over de islam in het algemeen.

Vier Lokeraars volgden samen met vrijwilligers uit de gemeenten Lokeren, Temse, Sint-Niklaas en Lebbeke een driedaagse opleiding rond het begeleiden van een moskeebezoek. De opleiding is een initiatief van het Agentschap Integratie & Inburgering in samenwerking met de betrokken steden en gemeenten. De professionele omkadering werd verzorgd door lesgevers van Het Perspectief, het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs. Tijdens de opleiding bekwaamden de deelnemers zich erin groepen op een boeiende manier kennis te laten maken met het gebouw en de werking van de moskee. Groepen, organisaties en scholen kunnen een begeleid bezoek aan een moskee in hun stad brengen en daarbij rondgeleid worden door een daarvoor opgeleide gids. In Lokeren zijn nu twaalf enthousiaste moskeegidsen actief. Groepen, organisaties of scholen die graag een moskee willen bezoeken, vragen dit aan bij het Infopunt toerisme. Voor scholen binnen Lokeren is dit aanbod gratis.