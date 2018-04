Moeder en kind kritiek na ongeval 04 april 2018

Een moeder en kind zijn gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de Gentse Steenweg. Rond half vijf verloor de vrouw de controle over het stuur toen ze richting Lokeren reed. De wagen begon te slippen en crashte zijdelings tegen een boom. De impact op de passagierskant was enorm zwaar. De wagen plooide zich rond de boom. De inzittenden, een moeder en haar kind van 8 à 9 jaar, zaten gekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden. Na drie kwartier waren de slachtoffers bevrijd. Ze werden in levensgevaar en onder politiebegeleiding naar het UZ Gent gebracht. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Mogelijk ligt een plotse regenbui aan de basis. (PKM)