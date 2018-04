Moeder (37) overleden na klap tegen boom 06 april 2018

Een vrouw (37) is gisteren bezweken aan haar verwondingen na een zwaar verkeersongeval op de Gentse Steenweg in Lokeren.





Sabrina Temmerman was dinsdag rond 16.30 uur met haar elfjarige dochter onderweg richting Lokeren, daar verloor ze de controle. Ze crashte tegen een boom. De impact op de passagierskant van de wagen was zwaar. Moeder en dochter zaten gekneld in het wrak en moesten door de brandweer bevrijd worden. Beide slachtoffers waren in levensgevaar. De toestand van het meisje stabiliseerde in het ziekenhuis, maar de dokters konden haar mama niet meer redden. Het parket stuurde een verkeerdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. "Een getuige zeg het ongeval gebeuren", zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. "Er waren geen andere voertuigen betrokken. Het onderzoek loopt nog."





