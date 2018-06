Modeshows tijdens PuP Zomerbar 20 juni 2018

Vijf lokale zelfstandigen slaan de handen in elkaar om tijdens de PuP Zomerbar modeshows te organiseren. De eerste modeshow staat gepland op zondag 8 juli om 15 uur. "Die dag staat de modeshow in het teken van Ibiza Summer Vibes. Er wordt dan badmode en lingerie getoond", zegt Sophie Snoeck van Modehuis Ma'Donna, die samen met Agua Con Gas, Katwalk, Optiek Sonck en Sporthouse de modeshows organiseert.





"De vraag kwam van de organisatoren van PuP Zomerbar zelf. We verzamelden enkele collega's en al snel hadden we twee modeshows klaar", zegt Snoeck. De tweede modeshow in het Josephine Charlottepark staat gepland op vrijdag 24 augustus om 20 uur. "Dan wordt het thema 'Chill out night' met vooral een groot deel van de nieuwe collectie en een reeks lingerie." (KDBB)