Mode hand in hand met kunst 13 maart 2018

02u57 0

Op een catwalk in de Kerkstraat hebben de Lokerse handelaars onlangs hun nieuwe collecties getoond. Het evenement was het sluitstuk van 'Art meets Fashion', een initiatief waarbij de handelaars de kijkdagen bij Galerij De Vuyst combineerden met opendeurdagen van hun winkels. Schepen Claudine De Waele die 'Lokeren On the Catwalk' presenteerde, haalde loftrompet boven. "We mogen fier zijn op onze modezaken."





(YDS)