Moazoartfeesten 28 juni 2018

Lokeren Zondag 8 juli organiseert ontmoetingshuis De Moazoart vzw zijn Moazoartfeesten.

Op het programma staat een eetfestijn met stoofvlees, paardenworsten of veggie. Er is ook een motortreffen en motorrondrit en na de middag staat er een kubbtornooi op het programma.





Het is nodig om vooraf in te schrijven voor de verschillende activiteiten. Het feest gaat door op de speelplaats van het VTI in de Prosper Thuysbaertlaan waar ook kinderanimatie voorzien wordt en dj's zorgen voor leuke plaatjes. Info en inschrijven: info@demoazoart.be (KDBB)