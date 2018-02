Minderjarige winkeldieven betrapt 24 februari 2018

Op donderdag werd een minderjarige betrapt bij een diefstal in een winkel op de Markt. Twee uren later, rond 14 uur, werden nog twee minderjarigen betrapt bij een winkeldiefstal in de Prosper Thuysbaertlaan. Om 17 uur tot slot werden twee gsm's gestolen in een telefoonwinkel op de Markt. Toen het alarm afging, vluchtte de dief weg. De politie onderzoekt de camerabeelden.





(PKM)