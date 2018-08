Minderjarige even in levensgevaar na vechtpartij 14 augustus 2018

Een minderjarige jongen verkeerde maandagochtend, in de laatste uren van de Lokerse Feesten, een tijdlang in levensgevaar na een vechtpartij op de Grote Kaai. Een 21-jarige man uit Temse werd daarvoor maandagochtend gearresteerd, op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Het minderjarige slachtoffer kreeg klappen van de man uit Temse rond 2.30 uur op de Grote Kaai tijdens de Lokerse Feesten. De jongen werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert intussen niet meer in levensgevaar. De verdachte wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding. (JVS)