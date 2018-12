Minderjarige betrapt met cannabis Kristof Pieters

17 december 2018

Een agent in burger van de politie Lokeren merkte zondagnamiddag op dat een duo zich verdacht gedroeg op de parking van een warenhuis gelegen in de Lokerhoutstraat. Bij controle door de collega’s bleek dat één van de verdachte personen, een 17-jarige, in het bezit was van een gebruikshoeveelheid cannabis.