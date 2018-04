Minderjarige bestuurder is rijbewijs kwijt 25 april 2018

De politie Lokeren controleerde in de nacht van maandag op dinsdag een voertuig in de Prosper Thuysbaertlaan.





De 17-jarige bestuurder bleek in het bezit te zijn van een voorlopig rijbewijs. Hij vervoerde een leeftijdsgenoot. Omdat hij de voorwaarden van zijn rijbewijs niet naleefde, werd een wielklem aangebracht. De jonge bestuurder mocht ook meteen zijn rijbewijs inleveren voor de duur van 15 dagen. (PKM)