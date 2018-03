Miljoen euro voor modernisering station OVERHEID WIL OOK DERDE SPOORLIJN TUSSEN LOKEREN EN SINT-NIKLAAS YANNICK DE SPIEGELEIR

24 maart 2018

02u51 0 Lokeren Het stationsgebouw krijgt de komende jaren een grondige opfrisbeurt. In totaal maakt de federale overheid één miljoen euro vrij. "Onze roep om aandacht voor de stationsbuurt wordt eindelijk gehoord", zegt schepen Filip Liebaut.

Gemiddeld maken per week zo'n 27.000 pendelaars gebruik van het station van Lokeren om zich te verplaatsen. Daarmee is het station één van de drukste van de regio. Al doet de versleten infrastructuur iets anders vermoeden. Daar komt echter verandering in de komende jaren, want de federale overheid heeft het mobiliteitsknooppunt opgenomen in de meerjarenplanning van spoorwegondernemingen NMBS en Infrabel voor een bedrag van bijna één miljoen euro.





Derde spoorlijn

Dat vernam schepen van Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V) van federaal minister François Bellot (MR). De modernisering omvat onder meer een opfrissing van het stationsgebouw, maar ook de aanwezige liften worden vernieuwd, net als de perrons. Die zijn op dit moment te laag en ontoegankelijk voor mensen die slecht te been zijn.





De federale overheid duidt ook de aanleg van een derde spoorlijn tussen Lokeren en Sint-Niklaas aan als een prioriteit. Beide stations liggen op de drukke treinverbinding tussen Gent en Antwerpen en bereiken door de hoge frequentie stilaan hun verzadigingspunt. Ook de afschaffing van zoveel mogelijk overwegen op het grondgebied van Lokeren en Sint-Niklaas passen in de oefening van de aanleg van een derde spoorlijn. Zo ook de werken aan de Oude Heerweg die momenteel aan de gang zijn en waar de huidige overweg volgend jaar verdwijnt voor een tunnel. "De budgetten om een studie op te starten over de aanleg van een derde spoor tussen Sint-Niklaas en Lokeren zijn voorhanden", aldus Bellot. Een ingebruikname van die derde spoorlijn is wel nog niet voor morgen. De uitvoering alleen al zal wellicht zes jaar in beslag nemen.





Omgeving station

Bij het stadsbestuur wordt het nieuws van de investering evenwel enthousiast onthaald. "Onze schreeuw om aandacht voor de stationsbuurt in onze stad wordt eindelijk beantwoord door de hogere overheid", zegt Liebaut. Al is niet enkel het stationsgebouw zelf, maar vooral de omgeving een zorgenkind voor de komende jaren. Onder meer op vlak van mobiliteit en de bestaande parkeerdruk. De bevraging die het stadsbestuur daarvoor bij de bevolking lanceerde is intussen afgerond. "De resultaten worden momenteel verwerkt en zullen gecommuniceerd worden tegen de start van de zomer. De rode draad bij de bemerkingen is steeds de onderliggende nood om de buurt aan te pakken in het kader van parkeren, fietsen, wandelen en accommodatie", aldus de schepen. "De antwoorden zijn overigens nog steeds online te raadplegen via CitizenLab 'Stationsbuurt Lokeren'."