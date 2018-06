Mie Moerenhout op lijst Groen-sp.a 09 juni 2018

Mie Moerenhout krijgt een plekje op de lijst van Groen-sp.a tijdens de volgende verkiezingen. "Ik ben trots dat Mie als onafhankelijke op onze lijst komt te staan", zegt lijsttrekker Björn Rzoska. "Haar expertise als gerontoloog en vijftien jaar directeur van de Vlaamse Ouderenraad staat buiten kijf. Het is hoopgevend dat iemand met die bagage de stap zet naar de politiek. Met de expertise van Mie kunnen we met Groen optimaal inspelen op de sterk onderbouwde adviezen van de stedelijke Seniorenraad." Moerenhout koos bewust voor een plekje op de lijst van Groen-sp.a. "Voor mij zijn zij de garantie dat er nu eindelijk stappen vooruit worden gezet op het vlak van seniorenbeleid. Lokeren heeft nog wat bij te benen op dat vlak. Bijna achttien procent van de bevolking was in januari van vorig jaar immers ouder dan 65 jaar." (KDBB)