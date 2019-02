Middelbare scholen starten met digitaal aanmeldingssysteem voor eerste graad: “Groeiende leerlingenpopulatie op komst” Yannick De Spiegeleir

07 februari 2019

16u23 0 Lokeren Leerlingen die volgend schooljaar de overstap maken van het basis naar het secundair onderwijs in Lokeren zullen zich voor de eerste keer digitaal moeten aanmelden. “Er zijn momenteel geen capaciteitsproblemen, maar we willen inspelen op de stijgende leerlingenpopulatie van de komende jaren”, zegt schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V).

Tot vorig jaar hanteerden de Lokerse secundaire scholen van VLOT! en GO! een systeem met vrije inschrijvingen: wie eerst komt, eerst maalt. In tegenstelling tot in andere Vlaamse steden en gemeenten was er in Lokeren nog nooit sprake van kampeertaferelen.

Toch kiezen de stad en de scholen in navolging van grootsteden als Antwerpen en Gent om vanaf 2019 te starten met een digitaal aanmeldingsregister zoals dat al bestaat voor het basisonderwijs. In onze regio volgen ook drie Beverse scholen dat voorbeeld. “De leerlingenpopulatie in het Lokerse basisonderwijs groeit en dat zal zich over enkele jaren ook vertalen in het secundair onderwijs", verduidelijkt schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V). “In tegenstelling tot bij het aanmeldingssysteem voor basisonderwijs wordt geen rekening meer gehouden met afstand als criterium. De plaatsen worden automatisch toegewezen.”

Brugfiguur Joelle Mahy licht verder toe. “De ordening van de aangemelde leerlingen gebeurt in de eerste plaats op basis van de schoolkeuze. Als er te weinig plaatsen zijn in de gekozen school dan zal de computer de leerlingen ordenen op basis van toeval.” Ook onderwijskansen worden in rekening gebracht. Enkele groepen genieten ook voorrang bij de toewijzing: broers en zussen van ingeschreven leerlingen, kinderen van personeel van de school en leerlingen van de GO! Basisschool Springplank krijgen voorrang in GO! Atheneum omdat beide scholen op dezelfde campus gevestigd zijn.

Ouders die graag meer informatie willen, worden uitgenodigd op de infoavond ‘Op stap naar het secundair onderwijs’. Die avond vindt plaats op dinsdag 19 maart om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van het Sport- en Jeugdcomplex in de Sportlaan. Ze krijgen er een toelichting over de modernisering van het secundair onderwijs, het digitale aanmeldsysteem en de Lokerse secundaire scholen zijn aanwezig met infostandjes.