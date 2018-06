Met drugs betrapt 16 juni 2018

02u36 0

Een hondengeleider van de politie Lokeren heeft donderdagmiddag om 12 uur in het Verloren Bospark een 20-jarige man betrapt die in het bezit was van een stevige gebruiksdosis weed en hasj. Twee uur later strekte de drughond ook de poten uit op een parking in de H.-Hartlaan. Een 30-jarige man mocht zijn drugzakje cannabis inleveren.





(PKM)