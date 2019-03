Meester Bart (28) van Stedelijke Basisschool Eksaarde luidt alarmbel: “Faliekant tegen staken, maar nu zie ik geen andere optie” Yannick De Spiegeleir

19 maart 2019

12u57 0 Lokeren Al vijf jaar staat hij voor de klas, maar nooit eerder nam Bart De Maesschalck deel aan een stakingsactie. Morgen legt de leraar van de Stedelijke Basisschool van Eksaarde wèl het werk neer. De gemotiveerde leerkracht wil zich niet langer neerleggen bij de huidige gang van zaken in onderwijs. “Als leraar kunnen we ons nog amper focussen op onze kerntaak: lesgeven.”

Morgen leggen leerkrachten in Vlaanderen massaal het werk neer, ook Bart De Maesschalck, die lesgeeft in het vierde leerjaar, zal voor de eerste keer in zijn vijfjarige carrière in het onderwijs naar het stakingswapen grijpen. Tegen zijn zin. “Ik vind het jammer dat ik moet staken, want ik was eigenlijk van plan om het nooit te doen, maar deze keer zie ik geen andere optie. Ik zie het als mijn morele plicht om mijn verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen van vandaag en morgen”, stelt hij. De schoolstaking heeft het als doel om extra investering los te weken voor het onderwijs, maar volgens Bart knelt het schoentje elders. “Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) mag in De Zevende Dag nog beloven om bijkomende middelen te voorzien om het aantal zorguren op te trekken. Dat zal geen zoden aan de dijk brengen.”

Volgens de 28-jarige leraar schuilt de oplossing vooral in het aanpassen van het M-decreet: de regeling die ervoor zorgt dat leerlingen met een beperking les kunnen volgen in het gewoon onderwijs. “De bedoelingen zijn nobel, maar de slinger is doorgeslagen”, zegt Bart. “Het komt nu vaak voor dat je als leraar je tijd moet opdelen tussen kinderen met verschillende noden en de andere kinderen. Terwijl je alle leerlingen vooruit wil helpen om de verschillende doelen op zo een kwaliteitsvol mogelijke manier te bewerkstelligen. Een paar extra uren ondersteuning van een zorgcoördinator zullen daar niks aan veranderen. De definitie van wat onderwijs is, staat wat mij betreft onder druk. De tijd die je als leraar écht kan spenderen aan lesgeven is tegenwoordig beneden alle peil. In de plaats moeten we vaak brandjes blussen en voortdurend inspelen op de verschillende zorgnoden.”

De leerkracht ziet met lede ogen aan hoe de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. “Een half jaar geleden werd ik zelf de fiere papa van een dochter, sindsdien ben ik er nog meer van overtuigd dat het anders en beter moet in het onderwijs. Ik zou eerlijk gezegd niet graag hebben dat zij in de huidige context onderwijs moet genieten.”

Bart pleit voor een opwaardering van de kwaliteit van het onderwijs. “We moeten de hoofdzaak terug kunnen onderscheiden van de bijzaken. Het wordt tijd dat we de kwaliteit terug voorop stellen om kinderen klaar te stomen voor de maatschappij van vandaag. Taal en wiskunde zijn de basis van ons bestaan. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we in het onderwijs de lat hoog genoeg blijven leggen. Het is voor dat doel dat ik morgen staak.”