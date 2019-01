Medewerkers jeugdverblijven verzamelen in CJT Verloren Bos Yannick De Spiegeleir

16 januari 2019

16u57

Warimpel, de vereniging van Vlaamse jeugdverblijven en –herbergen, slaat deze week haar tenten op in het Centrum voor Jeugdtoerisme in het Verloren Bos. “We opteerden voor Lokeren als uitvalsbasis omdat deze stad een sterke dienstverlening heeft voor jeugdverblijven. De dienst toerisme werkt hier actief mee, er is zelfs een folder die jeugdkampen wegwijs maakt in de stad en de omgeving”, zegt voorzitter Matti Vandemaele. “Tijdens deze tweedaagse willen we vooral van elkaar leren.” In totaal verblijven er een zestigtal verantwoordelijken van jeugdverblijven in de Durmestad samen goed voor zo’n 600.000 overnachtingen.