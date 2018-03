Marleen Temmerman wint Van Acker Prijs 30 maart 2018

03u04 0

De Van Acker Stichting heeft besloten haar tweejaarlijkse prijs voor 2018 toe te kennen aan prof. dr. Marleen Temmerman uit Eksaarde. Ze krijgt de prijs voor haar sterk maatschappelijk engagement. Marleen Temmerman zet zich als gynaecologe wereldwijd in voor de gezondheid en de rechten van vrouwen en kinderen. Zo richtte ze in 1994 het International Centre for Reproductive Health (ICRH) op. Het centrum strijdt voor seksuele en reproductieve gezondheid als basisrecht voor iedereen.De prijs wordt uitgereikt op 28 april in Brugge. (YDS)