Marktbezoekers kopen stukje taart ten voordele van Make-A-Wish Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

De bezoekers van de wekelijkse woensdagmarkt konden deze ochtend een taart aankopen voor bij de koffie deze namiddag. Els Poppe verkocht er taarten ten voordele van Make-A-Wish: de organisatie die de ultieme wensen van zieke kindjes vervult. Als chauffeur van limousineverhuur Schepens uit Wetteren komt Poppe immers regelmatig in contact met Make-A-Wish. Ondanks het druiligere weer gingen de amandelcakes en rijst- en kerstaarten vlot over de toonbank. “De opbrengst schenken we integraal aan Make-A-Wish”, aldus Els, die hulp kreeg van enkele vrienden en haar dochter.