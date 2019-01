Marjoleine De Ridder "Sta te popelen om aan de slag te gaan" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Yannick De Spiegeleir

03 januari 2019

Deelgemeente Eksaarde is in de nieuwe legislatuur goed vertegenwoordigd in het Lokerse stadsbestuur. Naast Claudine De Waele (Open Vld) maakt ook de 41-jarige Marjoleine De Ridder (CD&V) deel uit van het nieuwe college als schepen van Jeugd, Sport en Kinderopvang.

Het Lokerse stadsbestuur telt met Open Vld-voorzitter Stefan Walgraeve en De Ridder twee nieuwe gezichten. Volledig nieuw op het politieke toneel is de Eksaardse politica niet. De afgelopen zes jaar zetelde ze ook al in de gemeenteraad voor CD&V.Beroepsmatig is ze actief als commercieel verantwoordelijke bij een bank. "Die job blijf ik ook uitoefenen naast mijn schepenambt omdat ik ze heel graag doe", vertelt De Ridder. In haar vrije tijd is De Ridder een fervent fietser en is ze heel actief in het Eksaardse verenigingsleven.Als schepen kreeg ze de bevoegdheden van Jeugd, Sport en Kinderopvang toebedeeld. "Stuk voor stuk boeiende thema's die me nauw aan het hart liggen. Zo zal ik als bevoegd schepen mee mijn schouders kunnen zetten onder de plannen voor een nieuw stedelijk zwembad, willen we de jeugd in onze stad al kansen geven en ken ik als moeder van drie ook het belang van een kwalitatieve kinderopvang: mijn derde bevoegdheid. Ik sta in elk geval te popelen om aan de slag te gaan." (YDS)