Marcel Peeper blikt terug op promotie met Sporting Lokeren in 1996: “Triomftocht met cabrio door centrum” Yannick De Spiegeleir

14 maart 2019

17u30 0 Lokeren Na 23 jaar op het hoogste niveau verdwijnt Sporting Lokeren dit seizoen uit de eerste klasse van het Belgisch voetbal. In aanloop naar de laatste thuismatch tegen Cercle Brugge zondag blikken we deze week met fans en clubcoryfeeën terug op hun mooiste herinneringen. Marcel Peeper dwong in 1996 mee de promotie af naar eerste klasse. “Na de wedstrijd gingen we als spelers samen met de fans uit in de stad.”

De titel met Sporting Lokeren in het seizoen 1995-1996 rekent Peeper tot één van de mooiste momenten uit zijn voetbalcarrière. “Samen met mijn interland bij Oranje (nationaal voetbalelftal Nederland, red.) en Europees voetbal campagne staat de promotie in mijn top drie.” De dag na de titel reden Peeper en de andere spelers met een cabrio van garage Van Winkel rond in het centrum van Lokeren. Het was een ware triomftocht.

Samen met landgenoot Remco Torken en de Congolese Elos Elonga Ekakia vormde Peeper, die een gouden voorzet in de benen had, in die tijd het beruchte aanvalstrio van de Wase voetbalclub. “Als Sporting Lokeren snel wil terugkeren naar het hoogste niveau moeten ze investeren in spelers met een neus voor een doelpunt. Daar knelt het schoentje ook dit seizoen. Een goaltjesdief kan het verschil maken.” De Nederland neemt het op voor Roger Lambrecht, die ook al voorzitter van Sporting was toen hij nog bij de club voetbalde. “Hij heeft er 23 jaar geleden mee voor gezorgd dat Lokeren kon terugkeren naar eerste klasse en heeft heel wat gedaan voor de club. Dat verdient respect.”

Peeper woont in Amsterdam, maar komt nog geregeld in Lokeren waar zijn dochter Mercedes woont. “Af en toe pik ik ook een match van Sporting Lokeren mee. Laatst zag ik nog de thuiswedstrijd tegen Anderlecht. De club is wel niet zo happig om tickets te regelen voor oud-spelers. Bij Twente verloopt dat een stuk vlotter. Dat vind ik jammer.” Toch draagt de Nederlander met de lange haren zijn oude club én de stad nog steeds een warm hart toe.

“Ik heb hier fantastische tijden beleefd. Na een wedstrijd gingen we met de spelers uit in zaken in de Lokerse stationsbuurt zoals Luigi’s, The Fox en Het Wiel. Daar verbroederden we dan met de fans. De binding met het publiek was toen toch sterker dan nu. Als ik in Lokeren ben, word ik nog geregeld herkend door supporters. Soms zie ik dan een lach op hun gezicht verschijnen als terugdenken aan de promotie.”

