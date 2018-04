Marcel en Suzette vieren briljanten bruiloft 27 april 2018

Marcel Van Damme (89) en Suzette Van Slycken (84) zijn 65 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt. Ze leerden elkaar kennen in de Eekstraat waar ze buren van elkaar waren. Ze kregen samen drie kinderen en zijn intussen ook de trotse grootouders van drie kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. Marcel was onder meer soephandelaar en garçon in de voormalige taverne Americain. Suzette was jarenlang aan de slag in een Lokerse jutefabriek.





(YDS)