Man overvallen op speelplein in Haarsnijderslaan Kristof Pieters

03 april 2019

Een 32-jarige man is dinsdag overvallen in de buurt van het speelplein in de Haarsnijderslaan. Toen de man omstreeks 5.15 uur — na zijn nachtshift — nog een sigaretje stond te roken, werd hij benaderd door een man die hem een slag in het gezicht gaf en onder bedreiging van een mes de gsm en geld van het slachtoffer eiste. De politie onderzoekt de zaak.