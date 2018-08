Man opgepakt voor zware slagen aan minderjarige tijdens Lokerse Feesten: slachtoffer in levensgevaar AV

13 augustus 2018

17u02

Bron: BELGA 0 Lokeren Een 21-jarige man uit het Oost-Vlaamse Temse is deze morgen opgepakt op verdenking van zware slagen aan een minderjarige tijdens de afgelopen Lokerse Feesten. Het slachtoffer verkeerde een tijdlang in levensgevaar. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden rond 2 uur 30 in de nacht van zondag op maandag aan de Grote Kaai in Lokeren, waar tien dagen lang het muziekfestival Lokerse Feesten plaatsvond. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar. De aanleiding van het voorval is nog niet bekend.

De verdachte wordt morgenvoormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.