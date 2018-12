Man komt politie om onderdak vragen Kristof Pieters

03 december 2018

Een 48-jarige man is zondag omstreeks 16.40 uur aan de balie van de politie Lokeren onderdak komen vragen voor de nacht. Agenten brachten de man over naar de nachtopvang in Gent. Ook om 22.30 uur kwam een 42-jarige man het commissariaat binnengestapt om hulp te vragen. Hij was onder invloed van alcohol en heel wat pillen. Er werd een ziekenwagen gevraagd en de man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en observatie.