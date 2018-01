Man biedt zich aan voor gevangenis 02u52 0

Een 25-jarige man bood zich gisterenochtend omstreeks 3.30 uur spontaan aan op het commissariaat van de politie Lokeren met de boodschap dat hij in de gevangenis zou moeten zitten. Dat bleek nog te kloppen ook want hij had zich niet binnen de voorziene tijd aangeboden. De politie van Lokeren bracht de man dan ook over naar de gevangenis van Dendermonde.





(PKM)