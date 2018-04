Man beklaagt zich bij politie over escortdame 28 april 2018

De politie krijgt soms vreemde klachten binnen. Een 49-jarige man meldde woensdag aan de politie dat hij 'op zijn honger was gebleven' omdat hem bepaalde beloofde diensten niet waren geleverd, terwijl hij toch al betaald had. Het ging niet om de pizzakoerier die zijn kat had gestuurd maar wel om een escortedame die aan huis zou komen.





(PKM)