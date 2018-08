Maen Florin exposeert in Park ter Beuken 28 augustus 2018

02u44 0 Lokeren De komende twee maanden staat het werk van kunstenares Maen Florin centraal in Park ter Beuken.

Elke twee jaar organiseert de commissie Kunstpatrimonium een zomertentoonstelling in het park. Dit jaar werd gekozen voor de werken van Maen Florin met als thema 'Illusion'. Grote keramieken koppen sieren nog tot en met 27 oktober Park ter Beuken in de Groendreef. "Deze bevreemdende figuren dragen een zekere kwetsbaarheid uit. Het werden niet alleen werken die een plekje kregen op de grond, de kunstenares zorgde ook voor werken in de bomen", zegt schepen van Cultuur, Marina Van Hoorick.





Keramieken koppen

De kunstenares maakte keramieken koppen voor de verschillende plekjes in het park. Maen Florin staat bekend om 'haar koppen' waarmee ze al overal in Europa stond. Elke kop straalt iets anders uit, elke gezichtsuitdrukking verwijst naar een gevoel dat bij de kijker opgewekt wordt.





(KDBB)