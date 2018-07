Luc De Block op lijst voor provincieraad 12 juli 2018

Lokers OCMW-voorzitter Luc De Block (55) krijgt een plekje op de lijst van Open Vld voor de provincieraadsverkiezingen in oktober. De lijst van Open Vld voor de verkiezingen van de provincieraad in het kiesdistrict Dendermonde-Sint-Niklaas is klaar. Hilde Bruggeman uit Buggenhout, momenteel gedeputeerde bij de provincie, is lijsttrekker. Andere streekgenoten op de lijst zijn Geert Roosenboom (45), schepen in Zele op de zesde plaats, Karel De Gucht uit Berlare, Minister van Staat, zal de elfde plaats op de provinciale Open Vld-lijst bekleden. Sylvia Van Meirvenne uit Sint-Niklaas komt op de tweede plaats. De vijfde plaats is voor Kitty Schelfhout (51), gemeente- en OCMW-raadslid in Beveren. Evy Huyghe (41) uit Stekene komt op de zevende plaats. Ook Emre Öz uit Temse en Ine Somers uit Sint-Niklaas krijgen een plekje op de lijst. (KDBB)