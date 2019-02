Lokerse winkelinterieurs vallen in de prijzen op ‘Shop Design Awards’ Yannick De Spiegeleir

22 februari 2019

17u17 0 Lokeren Het Lokerse architectenbureau TOOP van architecten Jens Theuwen en Laurent Temmerman is twee keer in de prijzen gevallen op de ‘Shop Design Awards’. Hun interieurontwerpen voor damesboetiek Tracey Jones en delicatessenzaak Jean. werden bekroond als laureaat.

Temmerman en Theuwen startten TOOP op in 2014 en hebben intussen al een aantal mooie projecten op hun palmares staan. Zo tekenden zij ook het smaakvolle ontwerp uit voor de nieuwe bibliotheek en kinderdagverblijf dat in de plaats kwam van het voormalige gemeentehuis in Eksaarde. “Wij ontwerpen architectuur op schaal van zijn gebruikers. Dat betekent dat we trachten ruimtes te maken waar mensen zich goed in voelen. We willen vooral beleving toevoegen en enten gebouwen op hun omgeving”, verduidelijkt het architectenduo. In de Poststraat toverden ze een afgetakelde woning om tot het hippe winkelpand van Tracey Jones. De voormalige woning van wijlen burgemeester Robert De Noos aan de Prosper Thuysbaertlaan toverden ze om tot de karaktervolle delicatessen- en wijnbibliotheek Jean.