Lokerse Taekwon-Do club vaardigt 5 atleten af voor WK-selectie Yannick De Spiegeleir

10 april 2019

17u32 0 Lokeren In het Duitse Inzell gaat tussen 23 en 27 april het 15de Junior en 21ste Senior ITF Taekwon-Do Wereldkampioenschap door. Een flink deel van de delegatie bestaat uit leden van Ge-Baek, de Lokerse Taekwon-Do club.

Het gaat om de atleten Esther Meulemeester, Roeland Heirbaut, Hans Van Lierde, Lisa Ghijsens en Tabitha Van Lierde. Master Annick Van Driessche en Bob Wigman zijn 2 van de Belgische coachen, Eddy Van Damme is één van de Belgische scheidsrechters. GrandMaster Frank Vanberghen en Master Annick Van Driessche zijn de Belgische officials, die o.a. ons land zullen vertegenwoordigen op het tweejaarlijkse ITF Congress. Op dit congres gaan dit jaar ook de 4-jaarlijkse verkiezingen door voor de ITF Board of Directors. Master Annick Van Driessche is kandidaat voor één van de functies als Board Member, en zou -indien verkozen- de eerste vrouw in het bestuur van de internationale federatie kunnen worden.