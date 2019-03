Lokerse Shahed (23) is ‘jobstudent van het jaar’ Yannick De Spiegeleir

08 maart 2019

13u50 0 Lokeren Met bijna 1.000 uren op de teller heeft de 23-jarige Shahed Boni uit Lokeren vorig jaar bijna vier keer zoveel gewerkt als de gemiddelde jobstudent. Voor die prestatie van formaat kreeg de laatstejaarsstudent interieurvormgeving van uitzendkantoor Deltaworx een award als beste jobstudent van 2018.

Dankzij een strakke planning slaagt Shahed erin haar studie interieurvormgeving aan de LUCA-campus Sint-Lucas feilloos te combineren met een studentenjob. Zelfs in de examenperiode vindt ze wel een gaatje om een centje bij te verdienen. Tijdens zomermaanden vind je haar vooral op evenementen over heel België als serveerster, promo-girl of kassaverantwoordelijke. Met het verdiende geld reist ze naar toplocaties zoals Tokio, Dubai en Marrakesh.

“Ik leer enorm veel van mijn studentenwerk”, getuigt Boni. “Als interieurvormgever in spe is het uiterst inspirerend om te letten op hoe evenementen zijn opgebouwd en verlopen. Tijdens mijn job leer ik ook zeer veel interessante mensen kennen én kreeg ik al drie jobs aangeboden. Uiteraard ben ik blij dat mijn inzet met deze titel beloond wordt.”

Boni werd uitgeroepen tot beste jobstudent van 2018 tijdens de ‘Oscars van de jobstudenten’, zoals Deltaworx het zelf noemt. “Shahed stak er op alle vlakken met kop en schouders bovenuit. Ze werkt hard, plant haar werk goed, is flexibel en uiterst professioneel”, besluit Jeroen Poels, CEO van Deltaworx.