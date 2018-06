Lokerse scherm verhuist elke wedstrijd naar andere locatie 15 juni 2018

03u02 0

Waar? Bij elke match van de Rode Duivels zal het Lokerse pop-up WK-dorp naar een andere locatie verhuizen. De eerste drie matchen vinden alvast plaats op de culturele site Vagevuur, aan de atletiekpiste en in Park Ter Beuken.





Wanneer? Tijdens de matchen van de Rode Duivels op 18, 23 en 28 juni. Als de Belgen doorstoten naar achtste finale wordt er nog een WK-dorp ingericht aan de sporthal in Eksaarde. Voor de eventuele kwartfinale, halve finale en finale zorgt het stadsbestuur voor een WK-dorp op de Markt.





Waarom naar daar? "Op die manier hopen we alle Lokeraars als één man achter de Rode Duivels te scharen", zegt schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open Vld). De stad voorziet een groot scherm en technische ondersteuning. "Steeds andere verenigingen nemen de uitbating van de kraampjes voor hun rekening. Eerst het vagevuurteam, tijdens de tweede match is het aan AVLO en op 28 juni is het de beurt aan Gaant!?"





Inkom? Gratis.





Prijs van een pint? 2 euro. (KDBB)