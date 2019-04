Lokerse oldtimerliefhebbers verzamelen voor protest Yannick De Spiegeleir

13 april 2019

21u41 0 Lokeren In verschillende Vlaamse steden worden dit weekend protestritten georganiseerd door oldtimerliefhebbers. De actie richt zich tegen de lage-emissiezones die ingericht worden. Ze voelen zich geviseerd door de taksen.

In Lokeren verzamelden 41 auto’s van oldtimerclub Oude Gloriën aan het voormalige postkantoor om later aan te sluiten bij de protestrit in Gent. “Daar verzamelden 300 voertuigen”, zegt Jackie Barnes van Oude Gloriën.

Jens Anno, woordvoerder van de acties verduidelijkt de motivatie. “Voor sommige mensen is hun oldtimer een familie-erfstuk met veel emotionele waarde. Velen onder ons hebben door de jaren heen uren werk in onze auto’s gestoken en ook heel veel geld. Geld dat terug vloeide naar de lokale economie, in plaats van een buitenlandse fabriek. Veel van onze oldtimers zijn beter onderhouden dan het gemiddelde wagenpark in Vlaanderen. Verder hebben we vriendschappen opgebouwd op beurzen, treffens en evenementen. Er zijn wekelijks prachtige ritten die georganiseerd worden door mensen die er weken zelfs maanden werk insteken, en zodoende steunen we met onze hobby ook het lokale toerisme.”

“Wij zijn het eens met het Brusselse model waar er toelating kan verkregen worden voor wagens vanaf 30 jaar. In andere steden kan het maar voor wagens vanaf 40 jaar, en moet je op de koop toe nog een dagpas aanschaffen, en dat is wat van het goede te veel. Reken daar bij dat het geen sinecure is om in elke stad een dagpas aan te vragen, de procedures zijn immers overal anders. Zo ontstaan absurde situaties waarbij inwoners van een stad, hun geliefde raspaardje niet langer uit hun eigen garage mogen rijden omdat ze in een lage emissie zone wonen.”