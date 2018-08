Lokerse kermisweek was goed voor 92,7 ton afval 24 augustus 2018

02u43 0 Lokeren Tijdens de Lokerse kermisweek, inclusief Lokerse Feesten en Fonnefeesten, verzamelde afvalintercommunale IDM 92,7 ton afval. Dat is alweer een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Maar er is ook positief nieuws: "Er werd opnieuw meer afval selectief ingezameld en er kwam minder afval op de grond terecht", zegt Annick Maes van IDM. De oorzaak van de stijging van 68,1 ton afval vorig jaar naar 92,7 ton dit jaar is te vinden bij de tropische temperaturen van het eerste weekend waardoor de drankenconsumptie enorm steeg, dat zorgde voor de bijhorende hoeveelheden afval.





"Van de totale hoeveelheid afval kon 26,5 procent gerecycleerd worden, 24,5 ton. Vooral heel wat glas (11.900 kilo) en papier en karton (5.943 kilo). Ook 3.162 kilo PMD en 1.177 kilo wegwerpbekers konden apart verzameld worden", zegt Maes. "IDM ledigt dagelijks de 600 containers die verspreid staan over de feestenzone. De stadsdiensten staan in voor de opkuis van het afval dat op de grond terechtkomt. Vorig jaar zagen we hier al een positieve evolutie met een status quo, dit jaar nog beter, een daling van bijna 1.300 kilo wat erop wijst dat feestvierders meer moeite doen om het afval in een vuilnisbak te gooien."





Het meeste afval werd dit jaar ingezameld op de Lokerse Feesten, goed voor 39 ton, daarvan kan wel 36 procent gerecycleerd worden. Op de Fonnefeesten werd 17 tot afval ingezameld met een recyclagepercentage van 43 procent. De stadsdiensten ruimden 31,4 ton vuil op in straten en op pleinen. Conclusie: de afvalberg stijgt maar er wordt meer gesorteerd en dus ook gerecycleerd. (KDBB)