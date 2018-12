Lokerse jeugdbewegingen slaan handen in elkaar voor goede doel Yannick De Spiegeleir

12 december 2018

13u27 0 Lokeren De Lokerse jeugd slaat voor het tweede jaar op rij de handen in elkaar voor het evenement ‘Jeugdbewegingen for Life’.

Komende zaterdag kan je vanaf 14 uur terecht op de Markt voor een kindernamiddag waar pannenkoeken te verkrijgen zijn. Vanaf 17 uur kan je genieten van optredens van lokale bands en dj’s die door de jeugdbewegingen gerekruteerd werden in eigen rangen. Ook Rooftook is van de partij. Bezoekers kunnen terecht aan verschillende drank- en eetstandjes. Er wordt ook een eetwedstrijd gehouden waarbij de deelnemers om ter snelst 10 sandwiches met gehakt moeten opeten. “Het geld dat we ophalen schenken we aan het Lokerse goede doel vzw Horizon”, aldus de initiatiefnemers. Na middernacht wordt het feest verdergezet in jeugdhuis Okapi.

De jeugdbewegingen die hun schouders onder het feest zetten zijn Chiro Jeko, Scouts Sint-Laurentius, KSA Lokeren, Scouts Heirbrug, KSA Eksaarde, Chiro Sint-Anna, JNM Lokeren, Gidsen Edelweiss, KLJ Heiende en JH Okapi.

De line-up:

17 tot 18 uur: Queens of Sint-Anna

18 tot 19.30 uur: Ongegeneerd

19.30 tot 21 uur: Abafowethu

21 tot 22.30 uur: Rooftook

22.30 tot 00 uur: T-Clan b2b Daddycate