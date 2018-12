Lokerse jeugd verorbert sandwiches met gekapt voor goede zaak Yannick De Spiegeleir

15 december 2018

Onder de shelter op de Lokerse Markt vindt zaterdagavond de tweede editie plaats van ‘Lokerse jeugdbewegingen for Life’. In de namiddag konden kinderen genieten van pannenkoeken en activiteiten op hun maat. Vanavond wisselen lokale bands en dj’s uit de rangen van de Lokerse jeugdbewegingen elkaar af om het publiek muzikaal op te warmen. Ook coverband Rooftook uit Daknam is van de partij. Om het ludiek te houden, organiseerden de jongeren een wedstrijdje ‘sandwiches met gekapt eten for life’. In de barre koude waagden een zevental dapperen zich aan het avontuur. Wie de meeste broodjes achter de kiezen kan slaan en bijgevolg over de sterkste maag beschikt, mag zich een jaar winnaar noemen.