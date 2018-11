Lokerse Feesten veilt banners voor goede doel Yannick De Spiegeleir

20 november 2018

Net als de voorbije jaren veilt de Lokerse Feesten haar headlinerbanners opnieuw voor Music For Life. De banners met levensgrote afbeeldingen van onze headliners 2018 (waaronder Judas Priest, Niels Destadsbader, The Prodigy, Die Antwoord, Dropkick Murphys, Arsenal,...) zijn uniek in hun soort. De opbrengst van de veiling gaat dankzij Music For Life naar enkele Lokerse vzw’s die de Lokerse Feesten nauw aan het hart liggen. Je kan bieden via 2dehands.be of mail je bod naar marketing@lokersefeesten.be met vermelding van je favoriete banner en het bod dat je wil uitbrengen. Er is één veiling per banner en elke veiling loopt tot en met 30 november 2018 middernacht.